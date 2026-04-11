Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην ‘Αμυνα και την Ασφάλεια.

H επίσκεψη του Γάλλου προέδρου πραγματοποιείται σε μια περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια κοινότητα λόγω του πολέμου που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρώπη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον αμυντικό της ρόλο, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και με τον πόλεμο της Ουκρανίας να συνεχίζεται.

Η παρουσία του Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στις ελληνογαλλικές σχέσεις.