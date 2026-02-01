Την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως γνωστοποίησε, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι.

«Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθοριστεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «μια συζήτηση εις βάθος», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα φέρει τις πλευρές πιο κοντά σε «ένα πραγματικό τέλος του πολέμου».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφέρει πως το Κίεβο προετοιμάζεται για συναντήσεις «την ερχόμενη εβδομάδα», ενώ αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνάντησης σήμερα, Κυριακή, στο Αμπού Ντάμπι.