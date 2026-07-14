Στη σύλληψη συνολικά 59 ατόμων έχουν προχωρήσει οι γαλλικές αρχές, με την κατηγορία των εμπρησμών από πρόθεση ή αμέλεια, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δύο άτομα που σχετίζονται με τη μεγάλη φωτιά στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα περίχωρα του Παρισιού.

Σε δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση, ο Γάλλος υπουργός προχώρησε σε διευκρινίσεις για την ταυτότητα των κρατουμένων και τη δικαστική εξέλιξη των υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, πρόκειται για 30 ενήλικες και 29 ανήλικους, οι οποίοι προέρχονται από εξαιρετικά ποικίλα κοινωνικά υπόβαθρα.

Από το σύνολο των συλληφθέντων, επτά άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, έχοντας ομολογήσει ότι προκάλεσαν πυρκαγιές από πρόθεση.

Δύσκολη μάχη στο Φοντενεμπλό

Η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, η οποία ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής (12/7), εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα.

Το κύριο μέτωπο έχει ήδη κάνει στάχτη 12.000 στρέμματα. Μια δεύτερη εστία εντοπίστηκε σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη και έχει κάψει μέχρι στιγμής 1.000 στρέμματα.

«Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο», υπογράμμισε ο Λοράν Νουνιέζ.

Προβλήματα στις μεταφορές και αποκατάσταση

Οι πυρκαγιές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας, τα οποία ωστόσο σταδιακά ομαλοποιούνται.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των γαλλικών σιδηροδρόμων (SNCF), οι φωτιές που είχαν οδηγήσει στη διακοπή των δρομολογίων προς τη Λυών έχουν πλέον σβήσει, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των τρένων να αποκαθίσταται στους κανονικούς της ρυθμούς.

Την Κυριακή είχε κλείσει προσωρινά ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, ο οποίος διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό και συνδέει το Παρίσι με τη νοτιοανατολική Γαλλία.