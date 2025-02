Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες, να δοθούν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φάκελοι που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Στους φακέλους αυτούς πιθανόν να περιλαμβάνεται το «πελατολόγιο» του πλούσιου παιδόφιλου, με ισχυρά ονόματα τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την Ευρώπη. Μαζί με πολλούς από αυτούς ο Επστάιν είχε πετάξει με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, στο νησί που είχε στην κατοχή του στην Καραϊβική.

Η υπουργός Παμ Μπόντι ανέφερε ότι «οι λεπτομέρειες είναι πολύ αρρωστημένες». Δήλωσε ότι υπάρχουν στοιχεία για πάνω από 250 θύματα, αριθμός που, όπως είπε, «θα σας κάνει να αρρωστήσετε».

Σύμφωνα με τους «New York Times, πρόκειται για τα αρχεία καταγραφής πτήσεων, τα ονόματα και «πολλές πληροφορίες» από τη δράση του Έπσταϊν.

Η Παμ Μπόντι είχε δεχθεί αυξανόμενες πιέσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς να δημοσιοποιήσει τη «λίστα πελατών» του Τζέφρι Έπσταϊν και μιλώντας στο Fox News είπε ότι «κάποιες πληροφορίες» θα δημοσιοποιηθούν.

