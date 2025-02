Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ζωντανά από το γήπεδο το Super Bowl του NFL.

Super Bowl LIX Crowd Erupts as President Trump Takes Over the Jumbotron During National Anthem 🇺🇸🏈 #SuperBowl pic.twitter.com/Dg5RnJJN1z ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — The White House (@WhiteHouse) February 9, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στις εξέδρες του Superdome της Νέα Ορλεάνης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles, για το Super Bowl 59.

🚨 President Trump makes history by becoming the first sitting U.S. President to attend a Super Bowl pic.twitter.com/r3up7JWdXl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 9, 2025

Ο σούπερ σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, αναφερόμενος στην παρουσία του Τραμπ σχολίασε πως «νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος».

Από την πλευρά του ο Τραμπ εκθειάζοντας έτερο σούπερ σταρ και quarterback των Chiefs, Πάτρικ Μαχόμς, δήλωσε στο Fox News πως «υποθέτω ότι πρέπει να πούμε ότι όταν ένας quarterback έχει τόσες νίκες, πρέπει να υποστηρίξω το Κάνσας Σίτι».

Ο Τραμπ μόλις έμαθε ότι θα γράψει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος που θα βρεθεί σε τελικό Super Bowl δήλωσε «έκπληκτος».

«Θα υπέθετα ότι ήρθαν πολλοί πρόεδροι. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό για τη χώρα να είναι ο πρόεδρος στο παιχνίδι. Είναι μια εμβληματική ημέρα», δήλωσε.

Ο Τραμπ είναι καλεσμένος της ιδιοκτήτριας και επιχειρηματία των New Orleans Saints, Γκέιλ Μπένσον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραβρέθηκε και φωτογραφήθηκε με τους επίτιμους συμμετέχοντες στο παιχνίδι που θα έριχναν το νόμισμα, μέλη των οικογενειών των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην Bourbon Street την Πρωτοχρονιά, αξιωματούχους του αστυνομικού τμήματος της Νέας Ορλεάνης και προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

President Donald Trump meets the families of the victims and first responders from the January 1st terrorist attack in New Orleans. #SBLIX pic.twitter.com/jqPRI6Oyf0 — NFL (@NFL) February 9, 2025

Δείτε εικόνες του Ντ. Τραμπ στις εξέδρες του Superdome