Συναγερμός έχει σημάνει σε έναν από τους κρισιμότερους θαλάσσιους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από ισχυρές εκρήξεις. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, τα οποία επικαλούνται επίσημη ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι εκρήξεις προκλήθηκαν από πρόσκρουση των πλοίων σε ναυτικές νάρκες.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης αναφέρει ότι τα δύο δεξαμενόπλοια επιχείρησαν να διαπλεύσουν το στρατηγικής σημασίας στενό ακολουθώντας μια πορεία που οι ιρανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως απαγορευμένη. Προκειμένου να περάσουν απαρατήρητα, τα πλοία φέρονται να είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αυτόματης αναγνώρισης (AIS), με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις νάρκες και να εκδηλωθούν εκτεταμένες πυρκαγιές.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα των πλοίων, οι σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν, καθώς και η κατάσταση των πληρωμάτων τους παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν θύματα ή τραυματίες. Επιπλέον, δεν υπάρχει προς το παρόν ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Αναστροφή πορείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, υπήρξαν νωρίτερα αναφορές από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό για συνολικά τρία δεξαμενόπλοια που έπιασαν φωτιά το Σάββατο (14/11) εξαιτίας ναρκών, ένα το πρωί στο ανατολικό τμήμα των Στενών και ακόμη δύο αργότερα. Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες αναφορές.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι, στον απόηχο των εκρήξεων, ακόμη δύο δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την απαραίτητη άδεια από την Τεχεράνη, υπάκουσαν στις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών και άλλαξαν πορεία, επιστρέφοντας στα ύδατα του Περσικού Κόλπου.

Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η στάση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Τεχεράνης να εδραιώσει τον έλεγχό της στη νευραλγική θαλάσσια οδό, ασκώντας παράλληλα γεωπολιτική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.