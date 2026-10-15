Ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ της Τετάρτης και το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Πρόκειται για το πολλοστό συμβάν στη Μαύρη Θάλασσα που υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα κοντά στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας Ράντου Μιρούτα είπε ότι είναι ασαφές ακόμη αν το πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου Yara J, με σημαία Κομόρος, χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος. Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.

Νωρίτερα την Τετάρτη, πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.