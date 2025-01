Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε πολυώροφο κτήριο στη Νότια Κορέα, με το κανάλι YTN να μεταδίδει πως μέσα στο χώρο υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

40 people were rescued from a building on fire in South Korea’s Seongnam on Friday, with 50 others evacuating on their own, Yonhap reported. pic.twitter.com/vUw1TgROr4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— CGTN (@CGTNOfficial) January 3, 2025