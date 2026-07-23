Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1 — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης χτύπησαν όπως προκύπτει με βαλλιστικό πύραυλο το σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν κοντά στην Υεμένη. Όπως υποστηρίζουν, επιτέθηκαν κατά δύο σαουδαραβικών τάνκερ, του ENCELA και του LAYLIA, με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drone. Υποστηρίζουν ακόμη ότι τα πλοία παραβίασαν την απαγόρευση που έχουν θέσει σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Το τάνκερ, σύμφωνα με τον καπετάνιο του, «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα», ανέφερε η UKMTO, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξαν «θύματα» ούτε «περιβαλλοντικός αντίκτυπος», με άλλα λόγια θαλάσσια ρύπανση.

Προς το παρόν δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα αν υπάρχουν θύματα ή πόσο σοβαρές είναι οι ζημιές στο τάνκερ.

Το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Απηύθυνε χθες Τετάρτη προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου στα πλοία που διέρχονται από την θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.