Τέσσερα πλήγματα δέχθηκε πριν από τη βύθισή του στη Μαύρη Θάλασσα το Gas Husky, το τάνκερ υγραερίου που διαχειρίζεται η ελληνική Stealth Maritime Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Χάρη Βαφειά. Το πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας, μετέφερε 3.400 μετρικούς τόνους lpg από την Αίγυπτο στη Ρουμανία. Και τα 19 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Τη νέα πληροφορία για τα πλήγματα έδωσε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ο περιφερειάρχης της Βάρνας, Μάριο Σμαρκόφ, μία ημέρα μετά το ναυάγιο εντός της βουλγαρικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία για τον αριθμό των πληγμάτων, ήταν τέσσερα, αλλά δεν έχουμε επιβεβαίωση από τους ναυτικούς για το είδος των drones που χρησιμοποιήθηκαν», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Δύο πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν επίσης στο πρακτορείο ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σύστημα.

Η ελληνική εταιρεία και η ανακοίνωση για το πλήγμα

Την τεχνική και εμπορική διαχείριση του Gas Husky έχει η Stealth Maritime Corporation, ενώ ως πλοιοκτήτρια εμφανίζεται η Octopus Gas Inc. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2012 στην Ιαπωνία και έχει μήκος 119,5 μέτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου, η Stealth Maritime επιβεβαίωσε ότι το Gas Husky δέχθηκε πλήγμα νωρίς το πρωί, ενώ έπλεε στη βουλγαρική ΑΟΖ. Ανέφερε ότι είχε φορτώσει υγραέριο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Μίντια της Ρουμανίας.

Η εταιρεία έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και τη φροντίδα των διασωθέντων, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ευχαρίστησε τη βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία και τις αρχές που συμμετείχαν στη διάσωση και γνωστοποίησε ότι έχει ενημερώσει τις αρχές της χώρας της σημαίας του πλοίου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση ανέφερε ότι η κατάσταση του σκάφους παρέμενε τότε άγνωστη.

Από το σήμα κινδύνου στη διάσωση των 19 ναυτικών

Σύμφωνα με το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας, το Gas Husky εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά τα μεσάνυχτα και στις 08:02 το πρωί της Τρίτης ενεργοποιήθηκε η σημαδούρα έκτακτης ανάγκης.

Το δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μπιάλα. Τα 19 μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν από σωστική σχεδία και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Βάρνα.

Ο περιφερειάρχης είχε δηλώσει την Τρίτη ότι έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε καταγραφεί ρύπανση στην περιοχή.

Δεύτερο ναυάγιο μέσα σε δύο ημέρες

Η βύθιση του Gas Husky ακολούθησε το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σιτάρι στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Το φορτηγό έφερε σημαία Σομαλίας και τα 12 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν.

Τα δύο περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, τουλάχιστον 17 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στην περιοχή από τα μέσα Ιουλίου. Η σειρά επιθέσεων έχει αφήσει περισσότερους από 20 ναυτικούς αγνοούμενους, με φόβους ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Τα νερά κοντά στις δύο χώρες του ΝΑΤΟ αποτελούν βασικό διάδρομο για τις ουκρανικές εξαγωγές, καθώς τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχονται επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα.

Βούλγαροι και Ρουμάνοι αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την απόδοση ευθύνης για τις επιθέσεις κοντά στις ακτές τους. Ορισμένοι αξιωματούχοι και ειδικοί ναυτιλιακής ασφάλειας έχουν υποδείξει πιθανή ρωσική εμπλοκή, την οποία η Μόσχα αρνείται. Από την πλευρά της, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επιθέσεις σε ρωσικά πλοία σε άλλα σημεία της Μαύρης Θάλασσας.