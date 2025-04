Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη 22 Απριλίου στo πάρκο άγριας ζωής του Greenwood Forest Wildlife Management Area, στην κομητεία Ocean του Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας τον άμεσο εκτοπισμό από την εκκένωση της περιοχής περίπου 3.000 κατοίκων και την καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων δασικής έκτασης.

🚨Mandatory evacuations are underway in a portion of Ocean Township, Ocean County New Jersey, due to a raging wildfire

Officials say residents on Wells Mills Road from Bryant Road to the Garden State Parkway are being asked to evacuate.

The fire has grown to 1,200 acres in size… pic.twitter.com/MWtb6uqYKt

— Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) April 22, 2025