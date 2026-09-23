Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταβαίνει στις ΗΠΑ όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν την προετοιμασία των επαφών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, στις αρχές του μήνα.

Μια από τις πηγές ανέφερε στο Reuters πως στόχος της επίσκεψης Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ είναι να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας και οι προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.