Σειρά επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα πραγματοποίησε ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στο φως ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Επικαλούμενο δύο καλά ενημερωμένες πηγές, το δημοσίευμα αναφέρει πως η επίσκεψη έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες και επικεντρώθηκε στον συντονισμό των δύο πλευρών και στις στρατηγικές διαβουλεύσεις για τις πολεμικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη απέναντι στο Ιράν.

Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσιγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.