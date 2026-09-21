Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παράλληλα θα πραγματοποιήσει συνάντηση κορυφής με την Κλαούντια Σέινμπαουμ στο Μεξικό.

Ο Λι επιδιώκει επίσης να πραγματοποιήσει, στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ, συναντήσεις με τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και άλλων χωρών.