Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να βρεθεί στα τέλη της εβδομάδας ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, όπως έγινε επίσημα γνωστό από τη Μόσχα.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας προγραμματίζει την παρουσία του εκεί στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διεθνών επαφών σε ανώτατο επίπεδο.

Η παρουσία στη συνάντηση των ισχυρών οικονομιών

Αφορμή για την επίσκεψη του Ρώσου αξιωματούχου αποτελεί η διεξαγωγή της υπουργικής συνόδου της G20, όπου θα δώσουν το «παρών» οι ομόλογοί του από τις είκοσι ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως. Το διήμερο πρόγραμμα των επαφών του ξεκινά την Παρασκευή και ολοκληρώνεται το Σάββατο, συγκεντρώνοντας το διεθνές διπλωματικό ενδιαφέρον.

«Ο Λαβρόφ θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20, που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα», είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η συγκεκριμένη μετάβαση θεωρείται βαρύνουσας σημασίας, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών διεργασιών και φέρνει τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου σε άμεσο διάλογο με εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας επί αμερικανικού εδάφους.