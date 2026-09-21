Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, επιβεβαίωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Αυτή η δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 είχε θεωρηθεί δεδομένη εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από την κινεζική πλευρά, όπως είναι η συνήθης πρακτική, μέχρι σήμερα που το αρμόδιο Υπουργείο έδωσε την ορριστική πληροφόρηση.

Όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Reuters «ενώ μπορεί να ανακύψουν ακανθώδη ζητήματα όπως η Ταϊβάν, το επίκεντρο της συνάντησης της 24ης Σεπτεμβρίου είναι το κατά πόσον οι ηγέτες θα σηματοδοτήσουν παράταση της εμπορικής εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πέρυσι και η οποία απέτρεψε ένα μεγάλο σοκ για την παγκόσμια οικονομία».

«Ο Σι δεν αναζητά στην πραγματικότητα κάτι χειροπιαστό. Θέλει να επεκτείνει τη συμφωνία κυρίων με τον Τραμπ, ώστε η Κίνα να έχει χρόνο να οχυρωθεί», δήλωσε ο Τζον Τσιν, ειδικός εξωτερικής πολιτικής στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής για την Κίνα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, χθες Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ ολοκλήρωσαν τις προπαρασκευαστικές συνομιλίες τους στη Νέα Υόρκη, με την αμερικανική πλευρά να προτείνει τη δημιουργία νέου μηχανισμού ενημέρωσης για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τον οποίο θα εξετάσουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη σύνοδο κορυφής τους αυτή την εβδομάδα.