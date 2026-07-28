Έπειτα από δέκα χρόνια εκλογικής «ξηρασίας» και παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου, η Αϊτή ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες στο τέλος του έτους. Το αρμόδιο εκλογικό συμβούλιο της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα το νέο χρονοδιάγραμμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάδειξη νέου προέδρου και κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 21 Φεβρουαρίου, με τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων να αναμένεται στις 7 Μαρτίου.

Ο «σκόπελος» των ένοπλων συμμοριών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε το στήσιμο της πρώτης κάλπης τον Αύγουστο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, τα πλάνα αυτά αναθεωρήθηκαν υπό τον φόβο ακραίων επεισοδίων.

Η εκτεταμένη δράση ένοπλων συμμοριών, οι οποίες ελέγχουν μεγάλα τμήματα της επικράτειας, εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, καθιστώντας απαγορευτική τη διεξαγωγή ψηφοφορίας μέσα στο καλοκαίρι.

Μια χώρα στο χείλος του γκρεμού

Η επιστροφή στην πολιτική ομαλότητα αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα για τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου. Το κράτος παραμένει ακέφαλο και χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο από τον Ιούλιο του 2021, όταν ο Ζοβενέλ Μοΐζ δολοφονήθηκε άγρια από ομάδα εκτελεστών.

Έκτοτε, τη διακυβέρνηση έχουν αναλάβει μεταβατικές αρχές. Παρά τις προσπάθειές τους, οι προσωρινοί κυβερνώντες δυσκολεύονται εμφανώς να διαχειριστούν τις πολυεπίπεδες κρίσεις που μαστίζουν τη χώρα, με τη διασφάλιση ενός βιώσιμου χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή των εκλογών να αποτελεί μέχρι πρότινος έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» τους.