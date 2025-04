Σε δρόμους, πλατείες και πάρκα αναμένεται να περάσουν την αποψινή νύχτα πολλοί κάτοικοι αλλά και τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι βιώνουν την αγωνία και τον τρόμο, μετά από τον μεγάλο σεισμό των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4) αλλά τους μετασεισμούς που ακολούθησαν, με μεγαλύτερο μέχρι στιγμής αυτόν των 5 Ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 151 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού των 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη, όταν πήδηξαν από ψηλά σημεία λόγω του πανικού που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Νομάρχη της Πόλης, Νταβούτ Γκιούλ, αναφέρεται πως 151 άτομα τραυματίστηκαν, όταν κατά τη διάρκεια του μεγάλου σεισμού, πανικοβλήθηκαν και πήδηξαν από ύψος. Ο Γκιούλ μετέβη στην έδρα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων (AFAD) για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών.

Ο ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ήταν της τάξης των 6,2 ρίχτερ με ώρα τις 12:49. Σημειώθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά, 28 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης), με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η δόνηση όπως την κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευπάλιο:

Περισσότεροι από 50 μετασεισμοί συγκλόνισαν την περιοχή της Κωνσταντινούπολης μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών που έπληξε τη θάλασσα του Μαρμαρά, ακριβώς νότια της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, την Τετάρτη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Μέχρι τις 15:12 μ.μ. (1512 GMT), είχαν καταγραφεί 51 μετασεισμοί -ο μεγαλύτερος εκ των οποίων ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών-», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, λέγοντας ότι ο πρώτος σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών είχε «βάθος περίπου επτά χιλιομέτρων και διήρκεσε συνολικά 13 δευτερόλεπτα».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου τόνισε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν ζημιές ή προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Θράκης. Ορισμένοι κάτοικοι τόσο στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης και στην Ξάνθη, έλαβαν σχετική ειδοποίηση από το σύστημα της Google για τη σεισμική δόνηση. Αρκετοί ξαφνιάστηκαν από το μήνυμα καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης απέχει πολλά χιλιόμετρα από τις εν λόγω περιοχές. Μάλιστα, στο μήνυμα δινόταν εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού αλλά και τις πιθανές ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

