Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συμμετείχαν στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUMC) σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των εν εξελίξει θεμάτων που αφορούν στην Ασφάλεια και Άμυνα της ΕΕ, όπως η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων ταχείας αντίδρασης και οι τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ έγινε και ανταλλαγή απόψεων επί ευρύτερων ζητημάτων ασφαλείας, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Στο περιθώριο της Συνόδου, οι Αρχηγοί είχαν κατ’ ίδιαν συναντήσεις με ομολόγους του για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής της ΕΕ, στρατηγού Seán Clancy, με τη συμμετοχή των αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και άμυνας.

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της στρατιωτικής διάστασης της ΕΕ, περιλαμβάνοντας τη δομή Διοίκησης και Ελέγχου, καθώς και τις κατευθύνσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας της Ένωσης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας.