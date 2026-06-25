Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Κύπρο σε μια σειρά από κρίσιμες διεργασίες της ευρωπαϊκής αμυντικής ατζέντας.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρέθηκε η θεσμική Συνάντηση των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία επικεντρώθηκε στις διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής των καθηκόντων του Τρίο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΓΕΕΦ έδωσε το παρών και στις εργασίες για την τελετή λήξης της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC). Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Εθνικής Φρουράς στις κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας, επιτρέποντας την ανταλλαγή απόψεων με ομολόγους της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, οι ΑΕΔ και οι στρατιωτικοί αντιπρόσωποι των χωρών που παραδίδουν (Πολωνία, Δανία και Κύπρος) και των χωρών που παραλαμβάνουν (Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα), παρουσία του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στρατηγού Seán Clancy.

Κατά την συνάντηση, αναλύθηκε το έργο που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με το ρόλο της ΕΕ στην ασφάλεια και στην υποστήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, την υποστήριξη στην Ουκρανία και τη στρατηγική αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης τέθηκαν νέες θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες των χωρών που αναλαμβάνουν την Προεδρία.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς σε χαιρετισμό του, προέβη σε ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των πρόσφατων εξελίξεων, αναφέρθηκε στη προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ, καθώς και στη πρόοδο υλοποίησης των κύριων στόχων για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνάς της.