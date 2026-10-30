Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο για να υπογράψει την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η Ινδία και η ΕΕ σύναψαν τον Ιανουάριο σε μια φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, έπειτα από είκοσι χρόνια διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η συμφωνία μένει να υπογραφεί επίσημα.

“Ο πρωθυπουργός Μόντι θα έρθει τον Δεκέμβριο για να υπογράψει την εμπορική συμφωνία”, δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώθηκε στο Μόντρεαλ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ.

Η επίσκεψη του Μόντι στις Βρυξέλλες αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 17ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή.