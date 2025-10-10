«Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έλαβε εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου.

«Η δύσκολη δουλειά ήταν του πρωθυπουργού», δήλωσε ο Γουίτκοφ, καθήμενος δίπλα στον Νετανιάχου. «Ήταν δική του ευθύνη να προστατεύσει τη χώρα, να πάρει δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσει τη Χαμάς, πότε να δείξει ευελιξία και πότε όχι».

Παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές που πίστευε πως το Ισραήλ έπρεπε να επιδείξει περισσότερη ευελιξία. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αν κοιτάξω πίσω, η αλήθεια είναι πως δεν νομίζω ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Δεν είναι μόνο λόγια. Ο πρόεδρός μου το πιστεύει. Πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πήρε κάποιες πολύ δύσκολες αποφάσεις».