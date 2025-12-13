Στο 11ο Συνέδριο των Αρχηγών Χερσαίων Δυνάμεων Ευρώπης (CELF 2025) συμμετείχε ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση για τις εξελίξεις και προκλήσεις στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, η ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπισή τους, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, ο Υπαρχηγός συμμετείχε σε «συζήτηση στρογγυλής τραπέζης», όπου εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και στην ανάγκη επαυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και εμβάθυνσης των συνεργασιών, για αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και των προκλήσεων του κυβερνοπολέμου.

Παράλληλα, πραγματοποίησε άτυπες συναντήσεις με Αρχηγούς Χερσαίων Δυνάμεων, κατά τις οποίες συζητήθηκε η τρέχουσα επικαιρότητα και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω συνεργασίες.