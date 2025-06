Οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο ιστιοφόρο Madleen, πλοίο που συνελήφθη από τις Αρχές του Ισραήλ καθώς προσπαθούσε να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ενόψει των επαναπατρισμών τους, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όσοι αρνηθούν να υπογράψουν τα έγγραφα απέλασης και να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα προσαχθούν ενώπιον δικαστικής αρχής, όπως προβλέπει η ισραηλινή νομοθεσία» προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκρισή της για να επαναπατριστούν, τόνισε το ΥΠΕΞ μέσω X.

The passengers of the “Selfie Yacht” arrived at Ben Gurion Airport to depart from Israel and return to their home countries.

Some of the “Selfie Yacht” passengers are expected to leave within the next few hours.

Those who refuse to sign deportation documents and leave Israel will… pic.twitter.com/szEHmd0rS0

