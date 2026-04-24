Στο Αζερμπαϊτζάν μετέβη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιώντας επίσκεψη με βασικό αντικείμενο τις συνομιλίες για ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας.

«Προσγειωθήκαμε στο Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και ο συντονισμός στους δύο αυτούς κρίσιμους τομείς.

Η επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού του Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Κατά τις επαφές εκείνες, το Κίεβο πρότεινε να μοιραστεί την εμπειρία του στην αντιμετώπιση επιθέσεων με ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Αζερμπαϊτζάν παραμένουν θετικές, με το Μπακού να έχει εκφράσει στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να έχει αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Αντίθετα, οι σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με τη Ρωσία είναι τεταμένες, ιδίως μετά το περιστατικό κατά το οποίο ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά κατέρριψαν κατά λάθος αεροσκάφος αζερικών αερογραμμών, με αποτέλεσμα τον θάνατο 38 ανθρώπων.