Νέα συγκλονιστικά στοιχεία φέρνει στο φως η έρευνα για την επίθεση με μαχαίρι κατά της δημάρχου Ίρις Στάλτσερ στη Γερμανία, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την BILD, το φερόμενο ως όπλο δολοφονίας, ένα κουζινομάχαιρο και ένα ακόμη μαχαίρι, βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα του 15χρονου υιοθετημένου γιου της, ενώ οι υποψίες των αρχών στρέφονται προς την 17χρονη υιοθετημένη κόρη της πολιτικού.

Το μαχαίρι, με ίχνη αίματος, λέγεται ότι βρισκόταν στο σακίδιο του αγοριού. Ωστόσο, βρέθηκαν επίσης αιματοβαμμένα ρούχα. Πιστεύεται ότι ανήκει στη 17χρονη.

Η 57χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χερντέκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ.

Σύμφωνα με πάντα με την BILD, οι ερευνητές στο σπίτι της δημάρχου στο Χέρντεκε ανακάλυψαν, επίσης, ότι μεγάλοι λεκέδες αίματος προφανώς είχαν αφαιρεθεί πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, αυτοί προφανώς επανεμφανίστηκαν μέσω των εγκληματολογικών ερευνών.

Ο εισαγγελέας που διερευνά την υπόθεση, δήλωσε στην BILD το πρωί της Τετάρτης (8/10): «Η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή». Σύμφωνα με τις Αρχές η Στάλτσερ υπέστη σοβαρά τραύματα στο κρανίο που προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο.

Παρά το γεγονός ότι η κατάστασή της πλέον κρίνεται σταθερή, οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο υποτροπής, καθώς τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι -συμπεριλαμβανομένου ενός τραυματισμού στον πνεύμονα- μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές.