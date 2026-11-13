Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης στο Δουβλίνο για να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροπλάνο των δύο ειδικών απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε σε στρατιωτική αεροπορική βάση της ιρλανδικής πρωτεύουσας, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετείχε την Πέμπτη σε μία ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Είχε προηγηθεί ένας σταθμός στην Μόσχα, όπου οι δύο απεσταλμένοι είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη συμμετοχή τους τις τελευταίες ημέρες σε ουκρανορωσικές συνομιλίες υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι.