Στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας βρίσκεται από σήμερα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου εντατικών διπλωματικών διεργασιών για το μέλλον του πολέμου και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η παρουσία του Ουκρανού ηγέτη στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας συμπίπτει με μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στις παρασκηνιακές προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Καταβάλλουμε προσπάθειες με στόχο «να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι βοηθούν και στηρίζουν την Ουκρανία.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επισκεφθούν αύριο Πέμπτη τη Μόσχα για συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού ταξιδέψουν στο Δουβλίνο όπου θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι.