Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δέκα άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, κατηγορούμενα για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι συμμετείχαν σε εκστρατεία μίσους που βασίστηκε στον ψευδή ισχυρισμό, ότι η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου δεν είναι γυναίκα, αλλά άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Η δίκη ακολουθεί τη μήνυση που κατέθεσε το προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούλιο, εναντίον όσων διέδωσαν ή ενίσχυσαν το συκοφαντικό αφήγημα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αμερικανίδα podcaster Κάντας Όουενς, η οποία φέρεται να επανέλαβε δημοσίως τις «επαληθεύσιμα ψευδείς και καταστροφικές συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε το Νομικό Επιτελείο των Μακρόν.

Σύμφωνα με τη μήνυση, οι ψευδείς αυτές φήμες είχαν εξελιχθεί σε «παγκόσμια καμπάνια εξευτελισμού και εκφοβισμού χωρίς τέλος», μια μορφή «ψηφιακής σταύρωσης» για την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Trial to begin for ten accused of sexist cyber-bullying of Brigitte Macron https://t.co/S2UG5Oiayr — BBC News (UK) (@BBCNews) October 27, 2025

Οι κατηγορούμενοι είναι οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, και αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο ετών, αν κριθούν ένοχοι. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 41χρονος διαφημιστής Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος έχει συνδεθεί με κύκλους συνωμοσιολόγων.

Στο εδώλιο θα καθίσει και η Ντελφίν Ζ., μια αυτοαποκαλούμενη «πνευματική μέντιουμ», γνωστή στο YouTube ως Amandine Roy, που είχε φιλοξενήσει σε μακροσκελή διαδικτυακή «συνέντευξη» τη Νατάσα Ρέι, το πρόσωπο που πρώτο διέδωσε δημόσια τη συκοφαντία ότι η Μπριζίτ Μακρόν «ήταν κάποτε άνδρας».

Η θεωρία αυτή γεννήθηκε το 2017, την περίοδο της πρώτης προεδρικής εκλογής του Εμανουέλ Μακρόν, και έκτοτε ανακυκλώνεται και στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, όπως υπενθυμίζει η εφημερίδα Guardian, ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ είναι ο 80χρονος αδελφός της Μπριζίτ Μακρόν, ο οποίος ζει στην Αμιέν, τη γενέτειρά τους, και έχει εμφανιστεί δημοσίως στο πλευρό της, στις δύο προεδρικές ορκωμοσίες, το 2017 και το 2022.

Ten face trial in Paris over sexist cyber-harassment of Brigitte Macron

➡️ https://t.co/H4aVVzqsPf pic.twitter.com/FNeKwdZBZa — FRANCE 24 English (@France24_en) October 27, 2025

Η διαφορά ηλικίας των 24 ετών ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος, υπήρξε ανέκαθεν αντικείμενο σχολιασμού. Η Μπριζίτ, τότε Καθηγήτρια Φιλολογίας στο Ιησουιτικό Λύκειο της Αμιέν, γνώρισε τον Εμανουέλ μέσω του θεατρικού ομίλου του Σχολείου. Η σχέση τους, όπως αναφέρεται και στη μήνυση που κατέθεσαν στις ΗΠΑ, εξελίχθηκε «με σεβασμό και εντός των ορίων του Νόμου».

Μητέρα τριών παιδιών, η Μπριζίτ Τρονιέ χώρισε το 2006 και παντρεύτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν το 2007, όταν εκείνος ήταν 30 ετών. Αν και αποφεύγει τα τελευταία χρόνια να μιλά δημόσια για το ζήτημα, το 2022 είχε δηλώσει στο ραδιόφωνο RTL ότι οι φήμες αυτές συνιστούν «μια αδύνατη επίθεση στο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς μου». Στην τηλεόραση του TF1 είχε προσθέσει:

«Θέλω να δώσω το παράδειγμα, ώστε να μην υποφέρουν άλλοι όπως εγώ. Ο αγώνας μου είναι ενάντια στον διαδικτυακό εκφοβισμό.»

Ten people to stand trial over online harassment of French first lady #BrigitteMacron https://t.co/bfyXtZGyDB pic.twitter.com/IgeplnxGch — Digital Journal (@digitaljournal) October 27, 2025



Η υπόθεση της Μπριζίτ Μακρόν έχει πάψει πλέον να αποτελεί απλώς ένα κουτσομπολιό. Αντικατοπτρίζει τη σκοτεινή πλευρά των κοινωνικών δικτύων, μια εποχή όπου η συκοφαντία ταξιδεύει πιο γρήγορα από την αλήθεια, και η αξιοπρέπεια δοκιμάζεται στην αρένα των social media. Τώρα, η γαλλική Δικαιοσύνη καλείται να αποφασίσει αν το πληκτρολόγιο μπορεί να θεωρηθεί «όπλο», και αν η αλήθεια έχει ακόμη φωνή.

Πηγή: France 24