Σε τροχιά δίκης περνά πλέον η υπόθεση της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού, Μπεγκόνια Γκόμεθ, καθώς και της συνεργάτιδάς της, Κριστίνα Άλβαρες. Τη σχετική παραπομπή αποφάσισε τη Δευτέρα ο ανακριτής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, αξιοποιώντας την προγενέστερη κρίση του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης τον Ιούλιο, η οποία είχε ανοίξει τον δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών ενεργειών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταγγελίες περί εκμετάλλευσης της ιδιότητάς της ως συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ, με σκοπό την προώθηση της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας και τη συνδιεύθυνση μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάχρησης δημόσιων πόρων και κυβερνητικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, κατηγορίες τις οποίες η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα για τον Ισπανό πρωθυπουργό και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το τελευταίο διάστημα, στο στόχαστρο των αρχών έχουν βρεθεί και άλλα στελέχη της παράταξης, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο για κρατική ενίσχυση 53 εκατομμυρίων ευρώ εν μέσω πανδημίας, αλλά και ο πρώην κομματικός παράγοντας Σάντος Σερντάν για υπόθεση παράνομων προμηθειών που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Χοσέ Λουίς Άβαλος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν αθώοι.

Μετά την απόφαση παραπομπής, ο φάκελος της υπόθεσης μεταβιβάζεται σε ανώτερο δικαστήριο, το οποίο θα προσδιορίσει την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας. Η ισπανική εισαγγελία, εκτιμώντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν θεμελιώνουν ποινικό αδίκημα, τάσσεται υπέρ της απαλλαγής της Γκόμεθ, ευθυγραμμιζόμενη με τη γραμμή της υπεράσπισης.

Στον αντίποδα, η υπερσυντηρητική καθολική οργάνωση Hazte Oír, που λειτουργεί ως ιδιωτική κατηγορούσα αρχή, αιτείται την επιβολή ποινής κάθειρξης 13 ετών. Από την πλευρά του, ο συνήγορος της Γκόμεθ, Χάιμε Καμπανέρ, υποστηρίζει ότι το κατηγορητήριο της οργάνωσης εμφανίζει σοβαρές τεχνικές αδυναμίες που δεν συνάδουν με τη νομοθεσία και δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν, ζητώντας την άμεση αρχειοθέτηση της υπόθεσης.