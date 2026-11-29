Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρατείται σε κελί στην Ολλανδία από πέρυσι, όταν συνελήφθη με δραματικό τρόπο στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στη Χάγη με ναυλωμένο αεροσκάφος.

Η δίκη που ξεκινά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, αναμένεται μακράς διάρκειας, με τετράωρες συνεδριάσεις σε ημερήσια βάση και περίπου 100 μάρτυρες να καλούνται από την κατηγορούσα αρχή.

Κατά την πρώτη ημέρα, οι δικαστές θα αξιολογήσουν εάν ο 81χρονος —ο οποίος απουσίαζε από τις προδικαστικές ακροάσεις του Φεβρουαρίου, επικαλούμενος σε δήλωσή του ότι είναι «ηλικιωμένος, κουρασμένος και αδύναμος» και ότι πάσχει από απώλεια μνήμης— κατανοεί το κατηγορητήριο, προτού του ζητήσουν να δηλώσει ένοχος ή αθώος και ακολουθήσουν οι εναρκτήριες αγορεύσεις.

Από τον «Τιμωρό» του Νταβάο στο αιματοκύλισμα των δρόμων

Ο άλλοτε εισαγγελέας που στράφηκε στην πολιτική, εξελέγη στην προεδρία το 2016 με την υπόσχεση της σκληρής γραμμής απέναντι στην εγκληματικότητα. Ο ίδιος είχε δηλώσει κάποτε ότι «με χαρά θα έσφαζε» εκατομμύρια τοξικομανείς, ενώ καυχιόταν συχνά για την αιματοχυσία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε σκοτώσει προσωπικά υπόπτους για εγκλήματα στη γενέτειρά του, το Νταβάο, όπου περιπολούσε με μοτοσικλέτα κατά τη θητεία του ως δήμαρχος.

Ως πρόεδρος, ενθάρρυνε τους Φιλιππινέζους να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και να κυνηγήσουν τους χρήστες ναρκωτικών, κερδίζοντας τα προσωνύμια «Ο Τιμωρός» και «Ντουτέρτε Χάρι» — παραπομπή στον αμείλικτο κινηματογραφικό αστυνομικό επιθεωρητή που ενσάρκωσε ο Κλιντ Ίστγουντ.

Η εθνική αστυνομία των Φιλιππίνων κατέγραψε περισσότερους από 6.000 θανάτους σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, αν και ανεξάρτητες οργανώσεις εκτιμούν ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ υψηλότερος.

Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν άνδρες από παραγκουπόλεις και φτωχές συνοικίες. Στην κορύφωση της εκστρατείας, η αστυνομία έδινε σχεδόν καθημερινά στη δημοσιότητα φωτογραφίες από διάτρητα από σφαίρες πτώματα στους δρόμους, συχνά δίπλα σε χειρόγραφα χαρτόνια που τα κατηγορούσαν ότι ήταν έμποροι ή χρήστες ναρκωτικών.

Το κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία 76 ατόμων

Οι δικαστές του προδικαστικού σταδίου έχουν ήδη κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ο Ντουτέρτε υπεύθυνος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας —συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας— στο πλαίσιο μιας «εκτεταμένης και συστηματικής επίθεσης κατά άμαχου πληθυσμού». Το δικαστήριο θα εξετάσει συνολικά 49 περιστατικά, τα οποία οδήγησαν στον θάνατο 76 ανθρώπων.

Στις προκλητικές του ομιλίες, ο Ντουτέρτε σπάνια ξεχώριζε τους εμπόρους από τους χρήστες. Κατά τις ακροάσεις του Φεβρουαρίου, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Νίκολας Κάουφμαν, υποστήριξε ότι οι λόγοι του πρώην προέδρου ήταν γεμάτοι «υπερβολές, κομπασμούς και ρητορική» και πως δεν θα έπρεπε να δικαστεί για τη «χυδαία γλώσσα» του.

Από την πλευρά της, η κατηγορούσα αρχή αντέτεινε ότι, παρότι οι ακραίες δηλώσεις του είχαν συχνά περιπαικτικό τόνο, έγιναν πράξη.

«Η υπόσχεσή του ήταν να σκοτώσει χιλιάδες και το έκανε»,

δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζούλιαν Νίκολς, εκπροσωπώντας την εισαγγελία μετά τις ακροάσεις.

Ένα δικαστήριο υπό διεθνή πίεση

Η δίκη Ντουτέρτε διεξάγεται τον ίδιο μήνα που ένα άλλο διεθνές όργανο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) —το οποίο επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών και δεν ασκεί διώξεις σε άτομα, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστηρίο (ΔΠΔ) — έκρινε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία, σε μια απόφαση-ορόσημο που χαιρετίστηκε ως ένδειξη της ανθεκτικότητας του διεθνούς δικαίου.

Ωστόσο, το ΔΠΔ βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπο με πρωτοφανείς πιέσεις. Έχοντας δικάσει ιστορικά κυρίως πρόσωπα από την Αφρική, το δικαστήριο διεύρυνε τη δράση του εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης και για Ισραηλινούς πολιτικούς, κίνηση που προκάλεσε σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Οργανώσεις θυμάτων και φορείς συμφιλίωσης υποδέχθηκαν θετικά την έναρξη της δίκης, βλέποντάς την ως ένα βήμα δικαίωσης για τις οικογένειες των νεκρών. Ο Ραούλ Πανγκαλάνγκαν, πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας των Φιλιππίνων —που καταγράφει τις παραβιάσεις της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών— και πρώην δικαστής του ΔΠΔ έως το 2021, υπογράμμισε τη βαρύτητα της στιγμής για τη χώρα του:

«Μόνο και μόνο η εικόνα του άλλοτε “ισχυρού άνδρα” Ντουτέρτε να στέκεται πλέον ως “κατηγορούμενος” στο δικαστήριο έχει τεράστια σημασία».

«Η δίκη αυτή στέλνει το μήνυμα στον κόσμο ότι κανένας ηγέτης, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν στέκεται υπεράνω του νόμου»,

πρόσθεσε ο Πανγκαλάνγκαν, επισημαίνοντας ωστόσο τα όρια της διαδικασίας:

«Η αίθουσα στη Χάγη θα ακούσει μόνο ένα μικρό μέρος της ιστορίας. Χιλιάδες οικογένειες στις Φιλιππίνες εξακολουθούν να περιμένουν κάποιον στη χώρα τους να τους πει πώς πέθαναν οι δικοί τους άνθρωποι και να λογοδοτήσουν εκείνοι που πάτησαν τη σκανδάλη».

Στο παρελθόν, το ΔΠΔ έχει χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδώσει ετυμηγορία, ενώ ο Ντουτέρτε θα διατηρεί το δικαίωμα έφεσης.

Καταζητούμενος ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας

Ο Ντουτέρτε δεν είναι το μοναδικό πρόσωπο στις Φιλιππίνες που αναζητά το ΔΠΔ. Ένας από τους βασικούς εκτελεστές της πολιτικής του και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, ο Ρόναλντ ντελα Ρόσα, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο της δημοσιότητας έπειτα από μια κινηματογραφική καταδίωξη στους διαδρόμους της Γερουσίας από κυβερνητικούς πράκτορες που επιχείρησαν να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ εις βάρος του.

Ο Ντελα Ρόσα παρέμεινε εγκλωβισμένος επί ώρες στο εσωτερικό της Γερουσίας κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τις αρχές, η οποία περιλάμβανε και επεισόδια με πυροβολισμούς, προτού καταφέρει να εξαφανιστεί από το αυστηρά φρουρούμενο κτήριο. Έκτοτε παραμένει άφαντος.

Πηγή: theguardian