Οι CEO των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta, Twitter, Tik Tok, Snap και Discord βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρές ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης σήμερα στην αμερικανική Γερουσία.

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν, ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση National Center for Missing and Exploited Children, που καταδεικνύουν ότι τα περιστατικά «σεξουαλικού εκβιασμού» (sextortion), κατά τον οποίο ένα διαδικτυακό αρπακτικό εξαπατά έναν ανήλικο, για να του στείλει άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο, εκτοξεύτηκαν τον περασμένο χρόνο.

«Η ανησυχητική αύξηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών οφείλεται σε ένα πράγμα: στις αλλαγές στην τεχνολογία», επισήμανε ο Ντάρμπιν κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης την Τετάρτη (31/1), η επιτροπή παρουσίασε ένα βίντεο, όπου παιδιά καταγγέλλουν ότι στοχοποιήθηκαν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Meta CEO Mark Zuckerberg has arrived to testify before Congress for the 8th time and declined to answer my questions (again) @CBSNews @CBSEveningNews pic.twitter.com/MdFX5G8mkL — Jo Ling Kent (@jolingkent) January 31, 2024

«Με εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά στο Facebook», δήλωσε ένα παιδί στο βίντεο, τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν διακρίνονταν.

Στην αίθουσα, δεκάδες γονείς στέκονταν όρθιοι εν αναμονή της εισόδου των CEO, κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών τους.

«Κύριε Ζάκερμπεργκ, εσείς και οι εταιρείες μπροστά μας, γνωρίζω ότι δεν το θέλατε να γίνει έτσι, αλλά έχετε αίμα στα χέρια σας», είπε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ. «Έχετε ένα προϊόν που σκοτώνει ανθρώπους».

Η ίδια μέρα ήταν επίσης η πρώτη εμφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου του Tik Tok, Σου Ζι Τσου ενώπιον των Αμερικανών γερουσιαστών από τον Μάρτιο, όταν η κινεζική πλατφόρμα σύντομων βίντεο βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρές ερωτήσεις, μεταξύ άλλων για το αν καταστρέφει την ψυχική υγεία των παιδιών.

«Κάνουμε προσεκτικές επιλογές στον σχεδιασμό προϊόντων, προκειμένου να καταστήσουμε την εφαρμογή μας αφιλόξενη σε όσους επιδιώκουν να βλάψουν εφήβους», επισήμανε ο Τσου και πρόσθεσε ότι οι οδηγίες της κοινότητας του TikTok απαγορεύουν αυστηρά οτιδήποτε «θέτει εφήβους στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης ή άλλου κακού και εμείς τους εφαρμόζουμε σθεναρά».

Ο Τσου αποκάλυψε πως περισσότεροι από 170 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν το TikTok μηνιαίως, 20 εκατομμύρια περισσότεροι σε σύγκριση με όσους ανέφερε η εταιρεία την περσινή χρονιά.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Γκράχαμ, ο ίδιος είπε πως το Tik tok θα δαπανήσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, για την ασφάλεια.

Ο Ντάρμπιν επισήμανε πως «οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για να στοχοθετήσουν παιδιά ή να ανταλλάξουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

Κατά την ακρόαση κατέθεσαν ο Ζάκερμπεργκ, στην εταιρεία Meta του οποίου ανήκουν το Facebook και το Instagram, η CEO του Twitter Λίντα Γιακαρίνο, ο διευθύνων σύμβουλος του Snap Έβαν Σπίγκελ και ο επικεφαλής του Discord Τζέισον Σίτρον.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προστατεύουμε τους νέους ανθρώπους από την κακοποίηση στις υπηρεσίες μας, όμως πρόκειται για μια συνεχή πρόκληση», τόνισε ο Ζάκερμπεργκ.

Meta CEO Mark Zuckerberg tells @SenMikeLee that sexually explicit content is not allowed on Instagram: “And how’s that going?” pic.twitter.com/A0SXGdSuGK — Conservative War Machine (@WarMachineRR) January 31, 2024

«Καθώς βελτιώνουμε τις άμυνες σε έναν τομέα, οι εγκληματίες αλλάζουν τις τακτικές τους και πρέπει να βρούμε νέες απαντήσεις», πρόσθεσε.

Ο Ζάκερμπεργκ επανέλαβε πως η εταιρεία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας προηγούμενης ιδέας να δημιουργήσει μια παιδική εκδοχή του Instagram.