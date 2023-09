Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες χθες, Κυριακή, και σήμερα το πρωί στην κεντρική Ισπανία, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να διακοπεί η λειτουργία γραμμών του μετρό καθώς και να ματαιωθούν δρομολόγια αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας.

Ελικόπτερα εστάλησαν για να διασώσουν ανθρώπους που αναζήτησαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους στην περιοχή του Τολέδο, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ξαφνική νεροποντή μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους λάσπης που παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους σκουπιδιών στις περιφέρειες της Μαδρίτης, της Καστίλλης-Λα-Μάντσα, της Καταλονίας και της Βαλένθια. Σε πολλές περιοχές έπεσε επίσης χαλάζι.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ύπαιθρο γύρω από το Τολέδο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

🇪🇸 | NOW: Floods due to heavy rains in Toledo, Spain. pic.twitter.com/4hdvUDefWz

«Έβρεχε συνεχώς και φοβηθήκαμε λίγο, όμως ήμασταν μέσα στο σπίτι και ήμασταν ασφαλείς», είπε η Ιζαμπέλα Στιούαρτ, αμερικανίδα ιεραπόστολος που ζει στο Τολέδο.

Ένας άλλος κάτοικος του Τολέδο, ο Ρούμπεν Γκονθάλεθ, είπε: «Ζω τέσσερα τετράγωνα μακρύτερα και ήταν πολύ έντονο. Όλα είναι πλημμυρισμένα. Είναι κάτι τρελό».

Considerable damage in the Madrid region of Spain after torrential rains and floods that affected the country. 👀 pic.twitter.com/89kgL28buL

— HumanDilemma (@HumanDilemma_) September 4, 2023