Αντιμέτωπη με νέες πλημμύρες και εκκενώσεις βρίσκεται σήμερα η Νορβηγία, καθώς ποταμοί υπερχείλισαν, με τη στάθμη τους να υπερβαίνει το υψηλότερο σημείο εδώ και δεκαετίες, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στις αρχές της εβδομάδας.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νότια Νορβηγία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς κατοικούσαν στο Χένεφος, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Όσλο.

Buildings were washed downstream as Norway endures its worst floods in decades pic.twitter.com/3gRHLrbPPW

Ισχυροί άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις έπληξαν τη χώρα στις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές και να παραλύσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Χθες, Τετάρτη, ένα φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού κατέρρευσε σε έναν ποταμό ενώ τη Δευτέρα ένα τρένο εκτροχιάστηκε στη γειτονική Σουηδία, όταν τα νερά της πλημμύρας παρέσυραν ένα ανάχωμα.

Πολλοί δρόμοι παρέμειναν κλειστοί και τα δρομολόγια των τρένων ακυρώθηκαν σε μεγάλο μέρος της νότιας Νορβηγίας σήμερα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι, μολονότι η βροχή σταμάτησε, δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες πλημμύρες, επειδή τα νερά κυλούν προς τις παράκτιες περιοχές, σε χαμηλότερο υψόμετρο. «Οι πλημμύρες πιθανότατα θα αποτελέσουν πρόβλημα για δυο-τρεις ημέρες ακόμη», είπε η Ίνγκβιλντ Βίλα, μετεωρολόγος στο Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (NMI).

⚡⚡NORTHERN EUROPE ALSO FLOODED

Mobile home smashes into bridge amidst devastating floods in Norway.

Heavy rainfall has drenched Norway and Sweden, causing a train to derail and

roads to flood.

🔗 Chaudhary Parvez pic.twitter.com/gpjgGS0nDJ

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 9, 2023