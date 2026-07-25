Εικόνες βιβλικής καταστροφής συνθέτουν το σκηνικό στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία να δοκιμάζονται σκληρά από αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών χωρών δίνουν γιγαντιαία μάχη για τον περιορισμό των πυρκαγιών, ενώ η κατάσταση παραμένει δραματική για χιλιάδες πολίτες και παραθεριστές που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις επικίνδυνες ζώνες, αφήνοντας πίσω τους στάχτη και καταστροφή.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν έναν παραθαλάσσιο παράδεισο εκατομμυριούχων στη Γαλλία, με Βρετανούς τουρίστες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια «αποκαλυπτική» δασική πυρκαγιά, την ώρα που ένα ξεχωριστό μέτωπο απειλεί την Μαδρίτη.

Μαζικές εκκενώσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας –ακόμη και με σκάφη– από το Καπ Φερέ (Cap Ferret) στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει χιλιάδες εκτάρια δάσους και πολυτελείς βίλες.

Οι φωτιές, που ξεκίνησαν την Τρίτη στην περιοχή Gironde, μαίνονται για μέρες, καταστρέφοντας 100.000 στρέμματα γης. Σε απόσταση 90 λεπτών από το Μπορντό, αυτή η συστάδα ψαροχωριών αποτελεί δημοφιλή προορισμό για την ελίτ του Παρισιού και του Μπορντό –ένα μέρος όπου εύποροι παραθεριστές συγκεντρώνονται για να απολαύσουν λευκό κρασί και όστρακα– και συχνά συγκρίνεται με τα Χάμπτονς των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις «να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό» την πολιτική προστασία, καθώς οι πυρκαγιές στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 110.000 άνθρωποι. Η φωτιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 190.000 στρέμματα και 100 κτήρια. Μιλώντας στο κανάλι TF1 ο υπουργός είπε ότι η κατάσταση είναι «πρωτοφανής». «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τέτοιας κλίμακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δραματικές ώρες στη Νοτιοδυτική Γαλλία

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, έντρομοι τουρίστες εγκαταλείπουν εσπευσμένα τον δημοφιλή προορισμό είτε με σκάφη είτε από τον μοναδικό δρόμο που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική χώρα.

Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις αυξήθηκε δραματικά από μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μπισκαρός (Biscarrosse) της περιοχής Λαντ (Landes). Η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει 25.000 στρέμματα, απειλώντας βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, κατοικίες, κατασκηνώσεις, έναν οίκο ευγηρίας και μια παιδική κατασκήνωση.

Βίντεο από την περιοχή καταγράφουν σκηνές χάους, με αυτοκίνητα να τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες και άλογα να τρέχουν αναστατωμένα στους δρόμους, ενώ ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού κάλυπτε την πόλη.

Περίπου 550 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών Canadair και μπουλντοζών που διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, επιχειρούν στο Μπισκαρός. Ο νομάρχης της περιοχής Λαντ, Ζιλ Κλαβρέλ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την «εξαιρετική ένταση» του μετώπου, καλώντας μάλιστα τους αγρότες να συνδράμουν με βυτιοφόρα νερού.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή της Μαδρίτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι εστάλησαν μηνύματα συναγερμού στους κατοίκους της Αλδέα δελ Φρέσνο (Aldea del Fresno), μιας πόλης δυτικά της Μαδρίτης, διατάσσοντας την εκκένωσή της. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται ένα τέτοιο μέτρο λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Η τελευταία φορά που η Ισπανία κήρυξε το ίδιο επίπεδο συναγερμού ήταν κατά τη διάρκεια του μεγάλου πανεθνικού blackout πέρυσι. Συνολικά 18 πυροσβεστικές μονάδες με εξειδικευμένο προσωπικό επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς κοντά στο Τολέδο, σε μικρή απόσταση από ένα άλλο μέτωπο που ανάγκασε την εκκένωση ολόκληρων χωριών την Τετάρτη.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιώτες εξακολουθούν να δίνουν μάχη στην επαρχία Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η χώρα και οι γειτονικές περιοχές βιώνουν μια «δραματική κατάσταση», αποδίδοντας την ένταση των φαινομένων στην κλιματική αλλαγή.

«Η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που σκοτώνει, αυτή που καταστρέφει τα χωριά μας και τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά», δήλωσε η επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Ισπανίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες.

Εμπρησμοί με αδέσποτες γάτες στην Ιταλία και διεθνής συνδρομή

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, χιλιάδες διασώστες μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές στη Σικελία –όπου ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του από αδιαθεσία κατά την κατάσβεση– και την Καλαβρία. Αξιωματούχος της Καλαβρίας προέβη σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, αναφέροντας ότι εμπρηστές έβαζαν φωτιά δεσμεύοντας πανιά εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό στις ουρές αδέσποτων γατών, προκειμένου να διασπείρουν τις φλόγες στα χωράφια. Ερευνητές εντόπισαν επίσης κεριά και μηχανισμούς καθυστερημένης ανάφλεξης.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η συνολική καμένη έκταση φέτος στις χώρες της ΕΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν προκαλέσει ακραία ξηρασία σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο.