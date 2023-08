Οι πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά εξακολουθούν να καίνε στο δυτικό τμήμα της χώρας, με δύο μέτωπα να έχουν ενωθεί, ενώ χιλιάδες πανικόβλητοι κάτοικοι εξακολουθούν να απομακρύνονται από τις εστίες τους.

Η πυρκαγιά που προέκυψε από την ένωση των δύο μετώπων στην περιοχή Σούσγουαπ, 500 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, εκτείνεται πλέον σε μια έκταση μεγαλύτερη των 410.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας.

«Πυροσβέστες εργάζονται για να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε κτήρια στις περιοχές όπου εξακολουθεί να μαίνεται μέσα από δάση και κοιλάδες», διευκρίνισε η πυροσβεστική χθες Κυριακή στο X (πρώην Twitter).

British Columbia has declared a state of emergency as Canada’s worst wildfire season in modern history tears through swaths of the western province, forcing thousands of people to flee their homes.

Officials in the province expanded the order late Friday after declaring a state… pic.twitter.com/6xUVKQj9BF

— The Washington Post (@washingtonpost) August 20, 2023