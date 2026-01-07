Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, σχολεία έκλεισαν στη Σκωτία και μια 40χρονη σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουγγαρία: το χιόνι συνεχίζει να σπέρνει το χάος σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις συγκοινωνίες σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Στην Ολλανδία, το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, ανακοίνωσε την ακύρωση τουλάχιστον 700 πτήσεων σήμερα εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των δυνατών ανέμων. Στην πλατφόρμα, όπου έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες οι ακυρώσεις πολλών πτήσεων, αναμένεται να καταγραφεί μια αύξηση του αριθμού των ακυρώσεων εντός της ημέρας.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, όπου οι ιθύνοντες εγκατέστησαν κρεβάτια εκστρατείας και προσέφεραν γεύματα και νερό.

Στις σιδηροδρομικές μεταφορές καταγράφονται επίσης προβλήματα, με την εταιρεία NS να συστήνει στους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια που δεν είναι απολύτως αναγκαία.

Snow and ice brought misery to travelers in northwest Europe but delight to others who set out to explore a snow-blanketed Paris on sledges and skis https://t.co/hal4jz8LCf pic.twitter.com/gvJ2Bemyey — Reuters (@Reuters) January 7, 2026

Στις οδικές συγκοινωνίες, υπήρξε μποτιλιάρισμα άνω των 700 χιλιομέτρων γύρω στις 09:00 (10:00 ώρα Ελλάδας), κάτι το πρωτοφανές για Τετάρτη πρωί από την 10η Φεβρουαρίου του 1999.

Στο Βέλγιο, το χιόνι προκάλεσε επίσης προβλήματα στις μεταφορές σήμερα, με την ακύρωση 40 πτήσεων (20 στις αναχωρήσεις, 20 στις αφίξεις) στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών Zaventem, το πιο πολυσύχναστο της χώρας, έγινε γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία Brussels Airport.

Επιπλέον, εξαιτίας των προβλημάτων που σημειώθηκαν στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία, τα βελγικά τρένα που κατευθύνονταν προς αυτήν τη χώρα αναγκάστηκαν να σταματήσουν στον τελευταίο σταθμό πριν από τα σύνορα, στο Έσεν (βόρειο Βέλγιο), σύμφωνα με τη βελγική διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου Infrabel.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά δρομολόγια Eurostar που συνδέουν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου St. Pancras με το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και το Παρίσι ακυρώθηκαν και σε πολλά άλλα καταγράφηκαν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο Eurostar.

Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά για τρίτη συναπτή ημέρα στη Σκωτία.

🌨️ Our #winter fleet is working hard to keep you moving safely during snow and ice this week. Our kit includes snow ploughs attached to locos. Read more about how we deal with very cold weather: 👉 https://t.co/jVHmC3kyQ1#StormGoretti #Snow pic.twitter.com/BzJv6QfJv6 — Network Rail (@networkrail) January 7, 2026

-24 βαθμοί στην Αυστρία

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε συναγερμό για «ισχυρές χιονοπτώσεις» για τα Ίστ Μίντλαντς (κεντρικά), το Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία, από την Πέμπτη το βράδυ με «καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες και αποκλεισμό οχημάτων και επιβατών».

Στη Σουηδία, το χιόνι είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο Γκέτεμποργκ (δυτικά) όπου όλες οι γραμμές του τραμ ανεστάλησαν από τις 06:00 το πρωί τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) έως το μεσημέρι, όπως ανακοίνωσαν οι δημόσιες συγκοινωνίες της περιοχής.

Στη Δανία, το ύψος του χιονιού αναμένεται να φτάσει μεταξύ 10 και 15 εκατοστών στο βόρειο τμήμα της Γιουτλάνδης, όπου η αστυνομία απευθύνει έκκληση «στους πολίτες να προετοιμαστούν και να τηρήσουν τις συστάσεις για την ασφάλειά τους».

Στην κεντρική Ευρώπη, για τρίτη συναπτή ημέρα καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, με αποτέλεσμα την ακύρωση 20 πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ουγγρική μετεωρολογική υπηρεσία HungaroMet προειδοποίησε για ισχυρές ριπές ανέμων και χιονοθύελλες σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να πέσουν τοπικά έως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

«Αυτήν τη στιγμή, 747 εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται σε ολόκληρη τη χώρα» για να απομακρύνουν τους όγκους χιονιού από το δημόσιο οδικό δίκτυο, είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποίο μία 47χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε ένα οδικό δυστύχημα κοντά στο Νγιρτάς (ανατολικά).

Στην Αυστρία, συναγερμός για ψύχος βρίσκεται σε ισχύ στο δυτικό τμήμα έως την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να έχει καταγράψει πτώση έως τους -24 βαθμούς Κελσίου, στις ορεινές περιοχές των επαρχιών του Τιρόλου και του Σάλτσμπουργκ χθες τη νύχτα. Πριν από το Σαββατοκύριακο, χιονοπτώσεις αναμένονται στο νοτιοανατολικό τμήμα.

❄️ All aboard the snow express … 📷 Our teams are out in freezing conditions helping to clear the railway of snow and ice. ⚠️ With #StormGoretti on its way, please check for travel updates before you make your journey:https://t.co/I195vBCUIf pic.twitter.com/7moNZtCEwB — Network Rail (@networkrail) January 7, 2026

Κυκλοφοριακή συμφόρηση 960 χλμ.

Στη Γαλλία, το βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας πλήττονται από το χιόνι και τον παγετό.

Τουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στα αεροδρόμια του Παρισιού Roissy Charles-de-Gaulle και Orly, τα δύο μεγαλύτερα της χώρας, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο, οι υπερταχείες ταξιδεύουν με μειωμένες ταχύτητες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία SNCF.

Στο Παρίσι και την περιφέρεια του Παρισιού, όλα τα λεωφορεία ανέστειλαν σταδιακά τις υπηρεσίες τους σήμερα γύρω στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), με τα προβλήματα να αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως το μεσημέρι, διευκρίνισε η RATP, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στους δρόμους της περιοχής του Παρισιού, μποτιλιαρίσματα έως 960 χιλιομέτρων καταγράφηκαν νωρίς το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, Sytadin, με την κατάσταση έκτοτε να βελτιώνεται.

Η καταιγίδα Γκορέτι σάρωσε το Παρίσι, από τις ακτές του Ατλαντικού, με σφοδρές χιονοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, τουρίστες και κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας απήλαυσαν το σπάνιο θέαμα του καλυμμένου από το χιόνι Παρισιού και ορισμένοι άδραξαν την ευκαιρία να κάνουν σκι στις πλαγιές της Μονμάρτης και κατά μήκος των κήπων στο Πεδίον του Άρεως, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Με έλκηθρα ή ακόμα και πλαστικές σακούλες, πολίτες προσπάθησαν να διασχίσουν όποια πλαγιά μπορούσαν να βρουν.

And it just keeps on coming! Very heavy snow in Alford, Aberdeenshire this afternoon. #uksnow #scotland pic.twitter.com/dQczxeaQHR — MetWatch ☈ (@MetWatchUK) January 6, 2026

Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένο στην Κροατία

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και η βροχή προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στα δυτικά Βαλκάνια.

Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ένα τρένο για περισσότερες από 12 ώρες στην πόλη Κνιν, στη βορειοδυτική Κροατία, αφού δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στις ράγες.

Πόλεις στην ανατολική Βοσνία και τη δυτική Σερβία κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, εξαιτίας διακοπών στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση.

Στην Πολωνία, σχολεία σε πολλές περιοχές δεν λειτούργησαν εξαιτίας του χιονιού.