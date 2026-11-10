Στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς γεωπολιτικού και εταιρικού σκανδάλου βρίσκεται ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang). Η παραδοχή του για εξωσυζυγική σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), η οποία θεωρείται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ως ύποπτη για κατασκοπεία, έχει προκαλέσει «σεισμό» στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Η υπόθεση έχει ήδη περάσει στα χέρια του FBI, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα.

Η «παγίδα της εξωσυζυγικής σχέσης» και η δημόσια συγγνώμη

Ο ισχυρός άνδρας του κολοσσού των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με μήνυμά του προς τους υπαλλήλους, παραδέχτηκε την απιστία του απέναντι στη σύζυγό του, Λόρι, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1985. «Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου… Οι πράξεις μου πλήγωσαν την ίδια και τα παιδιά μας. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το προσωπικό του ολίσθημα παίρνει διαστάσεις εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για μια επιχείρηση “honeypot” (παγίδα με μέλι) από το Πεκίνο, με στόχο την υποκλοπή τεχνογνωσίας και την άσκηση επιρροής.

Ποια είναι η φερόμενη ως κατάσκοπος

Η Άλις Χουάνγκ υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στη Σιγκαπούρη. Η εν λόγω εταιρεία είχε ήδη μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών, καθώς κατηγορείται ότι βοηθούσε κινεζικές επιχειρήρεσεις να παρακάμπτουν τους αυστηρούς αμερικανικούς περιορισμούς και να αποκτούν παράνομα πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ AI της Nvidia.

Σύμφωνα με πηγές, η Κινέζα επιχειρηματίας προσέγγισε τον Χουάνγκ για να αντλήσει κρίσιμες πληροφορίες, αλλά τα ίχνη της πλέον αγνοούνται, καθώς διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης απέτυχαν να την εντοπίσουν. Από την πλευρά της, η κινεζική κυβέρνηση διέψευσε ότι η γυναίκα λειτουργούσε ως πράκτορας του Πεκίνου.

Η παρέμβαση του FBI και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Το σκάνδαλο έχει κινητοποιήσει άμεσα την Ουάσινγκτον, με το Κογκρέσο να απαιτεί εξηγήσεις. Τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Χουάνγκ να παρουσιαστεί σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στα μέσα Νοεμβρίου, για να εξηγήσει πώς θωρακίζει η Nvidia τα μυστικά της από ξένες δυνάμεις.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εμπλοκή του FBI, ωστόσο υπερασπίστηκε δημοσίως τον ισχυρό άνδρα της Nvidia. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ «δεν είχε καμία απολύτως ιδέα» για την υποτιθέμενη κατασκοπευτική δράση της ερωμένης του, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο άνθρωπο» που έχει προσφέρει τεράστιο έργο στη χώρα.

Γιατί η κούρσα της AI “χρειάζεται” τον Χουάνγκ

Παρά τον κλυδωνισμό και την αρχική πτώση της μετοχής της Nvidia, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης εταιρικών μυστικών ή της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας. Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε απόλυτα αφοσιωμένος στην προστασία της εταιρείας και των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει στη θέση του, συνεργαζόμενος πλήρως με τις έρευνες.

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία όπου οι ΗΠΑ ανταγωνίζονται σκληρά την Κίνα για την παγκόσμια κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Χουάνγκ θεωρείται πρακτικά αναντικατάστατος. Ως ο “αρχιτέκτονας” της επανάστασης των μικροτσίπ που τροφοδοτούν το παγκόσμιο οικοσύστημα της AI, μια ενδεχόμενη απομάκρυνσή του θα προκαλούσε ανυπολόγιστη ζημιά. Αυτός είναι και ο λόγος που –παρά το σκάνδαλο– ούτε η Nvidia, ούτε η Αμερική έχουν την πολυτέλεια να «χάσουν» τον άνθρωπο που κρατάει τα κλειδιά του μέλλοντος της τεχνολογίας.