Στα χιλιάδες αρχεία που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, εντοπίστηκε φωτογραφία που δείχνει τον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Έπστιν, τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον Πίτερ Μάντελσον, να κάθονται μαζί στο ίδιο τραπέζι.

Δεν αναφέρεται το πότε και πού ελήφθη η φωτογραφία, ωστόσο, σύμφωνα με το ITV, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στο Μάρθας Βίνγιαρντ, στη Μασαχουσέτη, ένα νησάκι που είναι δημοφιλής τόπος διακοπών.

Το τραπέζι των τριών

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου και ο πρίγκιπας Άντριου φορούν λευκά μπουρνούζια, ενώ ο Έπστιν φοράει σκούρο πουκάμισο και λευκό παντελόνι. Οι τρεις τους κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι βεράντας, ενώ έχουν κούπες με την αμερικανική σημαία μπροστά τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου και ο Μάντελσον έχουν συλληφθεί, σε χωριστές υποθέσεις, με την υποψία παράβασης καθήκοντος λόγω των σχέσεών τους με τον Έπστιν αλλά και οι δυο έχουν αμφότεροι αφεθεί ελεύθεροι, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα εναντίον τους.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπστιν, ενώ ο Μάντελσον έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι δεν ενήργησε παράνομα. Σύμφωνα με το BBC, εδώ και καιρό ο Μάντελσον υποστηρίζει ότι δέχτηκε την εκδοχή των γεγονότων που έδωσαν ο Έπστιν και ο δικηγόρος του αλλά και ότι ανακάλυψε την αλήθεια μόνο μετά την αυτοκτονία του δισεκατομμυριούχου το 2019.

Οι σχέσεις τους με τον Έπστιν τους οδήγησε στην απώλεια της θέσης τους

Πάντως, οι σχέσεις και των δύο με τον Έπστιν τους οδήγησαν στην απώλεια των θέσεών τους. Ο Άντριου στερήθηκε των βασιλικών τίτλων του ενώ ο Μάντελσον αποπέμφθηκε από πρέσβης λίγους μήνες μετά τον διορισμό του. Μάλιστα, στο υλικό για τον Έπστιν υπάρχουν φωτογραφίες, μεταξύ άλλων, που δείχνουν τον Άντριου να φαίνεται ότι γονατίζει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος.