Δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα γραπτά μηνύματα που ανακτήθηκαν από το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Άντονι Φάουτσι, στο πλαίσιο της έρευνας για τις αποφάσεις και τους χειρισμούς του κατά την πανδημία του κορωνοϊού.

Μεταξύ των μηνυμάτων περιλαμβάνονται συνομιλίες του Ιανουαρίου του 2021, όταν ο Φάουτσι ήταν επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), σχετικά με τα τότε διαθέσιμα στοιχεία για την ασφάλεια των εμβολίων κατά της Covid-19 στις εγκύους.

Σύμφωνα με το CNN, οι Γερουσιαστές Ρον Τζόνσον του Ουισκόνσιν και Ραντ Πολ του Κεντάκι δημοσιοποίησαν τα μηνύματα τη Δευτέρα, μετά την παράδοση του iPhone του Φάουτσι από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS) σε υποεπιτροπή της Γερουσίας που διερευνά την υπόθεση.

Οι δύο γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι στο τηλέφωνο υπήρχαν περισσότερα από 34.000 γραπτά μηνύματα και 522 φωνητικά μηνύματα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, έχουν δημοσιοποιήσει αποσπάσματα από μόλις 11 γραπτές συνομιλίες της περιόδου κατά την οποία ο Φάουτσι βρισκόταν στην ηγεσία του NIAID.

Ο διάλογος για τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη

Ιδιαίτερη προσοχή έχει συγκεντρώσει μια συνομιλία της 25ης Ιανουαρίου 2021 ανάμεσα στον Φάουτσι και τον Βίβεκ Μέρθι, ο οποίος εκείνη την περίοδο συμμετείχε στη συμβουλευτική ομάδα του Τζο Μπάιντεν για την Covid-19.

Ο Μέρθι ζήτησε από τον Φάουτσι να διευκρινίσει αν υπήρχαν πιθανοί κίνδυνοι για τις εγκύους από τον εμβολιασμό ή αν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ή θεωρητικοί λόγοι που θα επέβαλλαν τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένο στάδιο της εγκυμοσύνης.

Ο Φάουτσι απάντησε ότι δεν υπήρχαν τότε δεδομένα ή θεωρητική βάση που να υποδείκνυαν ότι ο εμβολιασμός ήταν προτιμότερο να πραγματοποιείται νωρίτερα αντί για αργότερα στην εγκυμοσύνη.

Παράλληλα, όμως, αναφέρθηκε σε ένα θεωρητικό ενδεχόμενο που αφορούσε το πρώτο τρίμηνο. Όπως σημείωσε, η έντονη ανοσολογική αντίδραση και ο πυρετός που μπορούσαν να εμφανιστούν μετά τη δεύτερη δόση θεωρητικά θα μπορούσαν να συνδεθούν με αποβολή κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η τότε διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), Ροσέλ Γουαλένσκι, συμφώνησε ότι επρόκειτο για σημαντική παρατήρηση, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δεύτερη δόση.

«Να σταθμίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι με τα οφέλη»

Την επόμενη ημέρα, ο Φάουτσι επανήλθε στο ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι όταν τα δεδομένα για ένα εμβόλιο στην εγκυμοσύνη είναι περιορισμένα, απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση.

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να γίνεται σύγκριση των ενδεχόμενων κινδύνων με τα οφέλη του εμβολιασμού. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι η λοίμωξη από Covid-19 μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρή νόσηση κατά την εγκυμοσύνη.

Ο Φάουτσι σημείωσε ακόμη ότι οι έγκυες δεν είχαν λάβει μέρος στις αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων. Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, περισσότερες από 10.000 εγκυμονούσες είχαν ήδη εμβολιαστεί μετά την έγκριση για επείγουσα χρήση, χωρίς να έχουν καταγραφεί προβλήματα, σύμφωνα με όσα έγραψε.

Το CNN ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από τους Φάουτσι, Μέρθι και Γουαλένσκι.

Τι έδειξαν οι μεταγενέστερες έρευνες

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου τα επιστημονικά δεδομένα για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη, ήταν ακόμη περιορισμένα.

Μερικούς μήνες αργότερα, στις 11 Αυγούστου 2021, το CDC εξέδωσε επίσημη σύσταση υπέρ του εμβολιασμού των εγκύων. Η απόφαση βασίστηκε σε νέα δεδομένα, τα οποία δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή άλλα προβλήματα ασφάλειας που να συνδέονται με τα εμβόλια.

Την ίδια περίοδο, το CDC είχε επισημάνει ότι οι έγκυες που προσβάλλονταν από Covid-19 αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν κυοφορούσαν.

Μεταγενέστερες μελέτες κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 είναι ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη, ενώ οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες.

Παράλληλα, το American College of Obstetricians and Gynecologists συνέχιζε μέχρι την άνοιξη να συστήνει τον ετήσιο εμβολιασμό κατά της Covid-19 σε γυναίκες που είναι ή αναμένεται να είναι έγκυες κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Προαναγγέλλεται η δημοσιοποίηση περισσότερων μηνυμάτων

Οι Ρον Τζόνσον και Ραντ Πολ ανακοίνωσαν ότι οι συνεργάτες τους συνεχίζουν να εξετάζουν το υπόλοιπο περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου του Φάουτσι και ότι σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν επιπλέον υλικό «το συντομότερο δυνατό».

Κατά τους δύο γερουσιαστές, τα μηνύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, αλλά και στη διαδικασία της εν επιγνώσει συναίνεσης.

Στην ανακοίνωσή τους συμπεριέλαβαν επίσης δηλώσεις που είχαν κάνει ο Φάουτσι και άλλοι Αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι τους επόμενους μήνες, με τις οποίες καλούσαν τις εγκύους να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

Νέο κεφάλαιο στη σύγκρουση Φάουτσι – Ρεπουμπλικανών

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο στη μακροχρόνια πολιτική αντιπαράθεση του Φάουτσι με Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, με τον Ραντ Πολ να αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές του.

Ο Πολ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα δημόσια με τον πρώην επικεφαλής του NIAID και τον Ιούνιο τον κλήτευσε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο ίδιος και άλλοι Ρεπουμπλικανοί, κατηγορούν εδώ και χρόνια τον Φάουτσι, ότι απέκρυψε στοιχεία σχετικά με την προέλευση της πανδημίας και ότι παραπλάνησε την κοινή γνώμη αναφορικά με δεδομένα και αποφάσεις κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί σαφείς αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης.