Η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να δημοσιεύσει αρχεία που σχετίζονται με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ.

Οι Αρχές διευρευνούν πιθανή παράβαση καθήκοντος που προκύπτει από τους δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νομοθέτες ανάγκασαν την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ να αποκαλύψει τα χιλιάδες αρχεία σχετικά με την απόφαση να διοριστεί ο Μάντελσον σε αυτό το σημαντικό διπλωματικό αξίωμα στην αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις σχέσεις του με τον Έπστιν.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι τα αρχεία θα δείξουν ότι ο Μάντελσον παραπλάνησε τους αξιωματούχους σχετικά με την έκταση της σχέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 72χρονος Μάντελσον, πρώην υπουργός, πρέσβης και πολιτικός αξιωματούχος του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, συνελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου στο σπίτι του στο Λονδίνο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους εγγύησης, καθώς η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

Έχει αρνηθεί στο παρελθόν κάθε αδίκημα και μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο υπουργός Ντάρεν Τζόουνς λέει ότι η «πρώτη δόση εγγράφων» θα δημοσιευτεί το απόγευμα της Τετάρτης.

Τα έγγραφα αναμένεται να δημοσιευτούν σε παρτίδες μετά από έλεγχο από την Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου. Η αστυνομία έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να μην δημοσιοποιήσει αρχεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποινική έρευνα που διεξάγει για τον Μάντελσον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ έδιωξε τον Πίτερ Μάντελσον τον Σεπτέμβριο μετά από τις αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπστιν, αλλά αντιμετωπίζει θύελλα αντιδράσεων λόγω της απόφασής του να του δώσει εξαρχής τη θέση στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: The Boston Globe