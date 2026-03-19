Στο Ιράν επέστρεψαν οι αθλήτριες της γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που είχαν ζητήσει αρχικά άσυλο από την Αυστραλία, μετά τις κατηγορίες για εθνική προδοσία από το Ισλαμικό καθεστώς.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι κοπέλες πήραν μέρος στο Asian Cup, που τελικά μετατράπηκε σε αγώνα επιβίωσης, μετά την απόφασή τους να μην ψάλλουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στο καθεστώς.

Η ομάδα μετά από αρκετές παλινωδίες, αφού ζήτησαν άσυλο, τους δόθηκε και τελικά υπαναχώρησαν και αποφάσισαν να επιστρέψουν, γύρισε σήμερα στο Ιράν.

Μεταξύ αυτών ήταν τέσσερις παίκτριες -συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού της ομάδας Ζαχρά Γκανμπαρί- και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου που είχαν αποσύρει τις αιτήσεις ασύλου που είχαν υποβάλει στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν.

Οι παίκτριες, φορώντας τη φόρμα της ιρανικής Εθνικής ομάδας, είχαν από χθες επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό το συνοριακό πέρασμα Γκιουρμπουλάκ-Μπαζαργκάν, αφού προηγουμένως προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ιγκντίρ στην ανατολική Τουρκία.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν νωρίτερα βίντεο των παικτών, μετά την αποβίβασή τους στην Τουρκία και την επιβίβαση σε λεωφορείο προς τα σύνορα με το Ιράν, όπου γίνονται δεκτές με λουλούδια, στεφάνια και τιμές.

Ακτιβίστριες πάντως, που ήρθαν σε επαφή μαζί τους τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Μαλαισία (ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού τους) ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν απειλές και εκβιασμούς για να επιστρέψουν.

Δείτε βίντεο από την άφιξη στο έδαφος του Ιράν: