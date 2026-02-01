Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέφθηκε το Σάββατο την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο ΥΠΕΞ, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μοιάζει να ρίχνει το βάρος στη διπλωματία, αντιμέτωπη με την απειλή στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ.

«Να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις»

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Rk6RLQuVtM — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 31, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ