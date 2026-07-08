Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σπεύδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35 και την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, με άρση του νόμου CAATSA. Ειδικότερα, τα ρεπορτάζ του CNN και του Axios αναφέρουν ότι το ταξίδι έχει ως στόχο εν μέρει να κατευνάσει τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με την πιθανή πώληση των μαχητικών για την οποία το Τελ Αβίβ έχει εκφράσει την αντίθεσή του.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ για πρώτη φορά ως επικεφαλής του Πενταγώνου, είναι πιθανό να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς.