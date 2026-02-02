Στο Ισραήλ αναμένεται την Τρίτη ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, κατά την επίσκεψή του, ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και εν μέσω της κλιμάκωσης των σχέσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για την προώθηση του σχεδίου της για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετά τις επαφές του στο Ισραήλ, ο Αμερικανός απεσταλμένος θα μεταβεί στο Αμπού Ντάμπι, όπου την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχει συνομιλίες με αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.