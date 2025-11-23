Στο Κάιρο για συνομιλίες, με φόντο τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, έφτασε αντιπροσωπεία από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς

Σύμφωνα με το γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό, ηγείται της αντιπροσωπείας.

Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ με επίκεντρο τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην πρόσφατη κλιμάκωση, παρά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε τη 10η Οκτωβρίου, όπως και στη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα πως η χώρα του θα κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να εμποδίσει την αύξηση της ισχύος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ