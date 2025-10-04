Νέο αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρότασή του για ειρήνη στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να ξαναρχίσουν στην Αίγυπτο τις επόμενες ώρες, αφού η οργάνωση συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί περαιτέρω συνομιλίες για άλλα θέματα.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή (5/10), αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν στο Κάιρο οι συνομιλίες για τη συμφωνία εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων, που στηρίχθηκε στην πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Al Arabiya.

Κι ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ είπε «ναι» στην απάντηση της Χαμάς, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αμερικανική πλευρά θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η πρότασή του.

Το αυστηρό μήνυμα Τραμπ

Στο νέο του μήνυμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τη Χαμάς να κινηθεί γρήγορα, «αλλιώς θα πάνε όλα χαμένα»:

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε χαμένα. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» έγραψε στη νέα ανάρτησή του.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να φτάσει απόψε Σάββατο (4/10), στο Κάιρο για τις συνομιλίες.

Καθ’ οδόν βρίσκεται ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ καθώς και Ισραηλινοί και Άραβες διαπραγματευτές, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν επίσης ότι παρών στις συνομιλίες ενδέχεται να είναι ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα προχωρήσει.

Επικεφαλής της ισραηλινής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας αναμένεται να είναι ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ετοιμάζουν χάρτες εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο κανάλι Ν12 ότι «οδεύουμε προς μία δραματική εβδομάδα».

IDF: «Επικίνδυνο πεδίο μάχης η βόρεια Γάζα»

Ο ισραηλινός στρατός, μετά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ότι η βόρεια Γάζα εξακολουθεί να αποτελεί «επικίνδυνο πεδίο μάχης».

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, προειδοποίησε τους Παλαιστίνιους να μην κινούνται προς περιοχές όπου εξακολουθεί να βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός.

Επιπλέον, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε στο CNNi ότι η Αίγυπτος θα διοργανώσει μια διάσκεψη για τις παλαιστινιακές οργανώσεις, ώστε να αποφασιστεί το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας.

Τα δύο σημαντικά «ναι» της Χαμάς

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος δεν είπε πότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις.

Η παλαιστινιακή οργάνωση, αποδέχτηκε δύο από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις του σχεδίου Τραμπ: την απελευθέρωση όλων των ομήρων στην αρχή της εκεχειρίας και την παραχώρηση της διακυβέρνησης της Γάζας από τη Χαμάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNNi, παρέλειπε εντελώς ορισμένα από τα βασικά σημεία της πρότασης του Τραμπ, όπως το ζήτημα του αφοπλισμού, μια βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ και απαίτηση της διεθνούς κοινότητας, την οποία η Χαμάς έχει στο παρελθόν αρνηθεί.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα και το μέλλον της Γάζας. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιηθούν όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ίδιος ανώνυμα.

Το Al Sharq μετέδωσε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισοβίτες κρατουμένους και πάνω από 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, οπότε και η Χαμάς προχώρησε σε σφαγή στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Ν12, οι ισραηλινές Υπηρεσίες Ασφαλείας ξεκίνησαν ήδη την κατάρτιση λίστας κρατουμένων που ενδέχεται να αποφυλακιστούν.

Το Τελ Αβίβ θα επιταχύνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις συνομιλίες για τους ομήρους και θα μεταθέσει για αργότερα τις συζητήσεις για την απόσυρση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα, τον ορισμό της «πλήρους εκεχειρίας», και τα ονόματα των προς απελευθέρωση κρατουμένων.

Ισραηλινός αξιωματούχος, δήλωσε στο Channel 12 ότι οι όμηροι θα μπορούν να είναι ελεύθεροι «μέσα σε λίγες ημέρες», εάν οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών προχωρήσουν ομαλά.

Εάν οι όμηροι αφεθούν ελεύθεροι και απελευθερωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι συνομιλίες θα συνεχίσουν με τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τα επόμενα βήματα στη διοίκησή της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο Τραμπ δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στο Ισραήλ, καθώς από τη μία θα ανακτήσει τους ομήρους του, ενώ ο στρατός του θα παραμείνει σε μεγάλο μέρος της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μετέπειτα διαπραγματεύσεων.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το 72ωρο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι «τεχνικές συνομιλίες» στην Αίγυπτο, αν και μπορεί να δοθεί μικρή παράταση για να εντοπιστούν τα σώματα των νεκρών ομήρων.