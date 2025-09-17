Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, αφίχθη στο Κάστρο του Γουίνδσορ στο πλαίσιο της δεύτερης επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το προεδρικό ζεύγος έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (2 μ.μ. ώρα Ελλάδας) με ελικόπτερο, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ.

Βασιλική Υποδοχή με Άμαξες και Τελετουργικό

Το ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε στον ιδιωτικό κήπο Walled Garden, εντός του Home Park του Κάστρου.

US President Trump and First Lady Melania greeted off helicopter by Prince and Princess of Wales before meeting King Charles and Queen Camilla at Windsor Castle Follow live: https://t.co/eWvhd61csv pic.twitter.com/oM4uCoVLlm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 17, 2025

BREAKING: President Trump and first lady Melania have arrived at Windsor Castle. The Prince and Princess of Wales greeted them at their aircraft.https://t.co/fNAgKoQckP 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/3iUbB3IAIW — Sky News (@SkyNews) September 17, 2025

Στο σημείο υποδοχής, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ χαιρέτησαν θερμά το ζεύγος Τραμπ, πριν οδηγηθούν στο Victoria House για μια σύντομη συνομιλία με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

UK: Trump, Melania and Their Majesties — salutes as The Star-Spangled Banner is played at Windsor Castle. pic.twitter.com/3BGm0c43AL — Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2025

NEW The King and Queen, with the Prince and Princess of Wales have welcomed @realDonaldTrump @POTUS and the First Lady @FLOTUS @MELANIATRUMP to Windsor Castle for the #USStateVisit where the biggest honour guard for a state visit awaits the President inside the castle quadrangle pic.twitter.com/j7dK6B6Uz2 — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 17, 2025

Η άφιξη του Τραμπ καθυστέρησε ελαφρώς από την προγραμματισμένη ώρα (11:55 π.μ.), με τον Κάρολο και την Καμίλα να φτάνουν με Bentley στις 12:02 μ.μ.

Η επίσημη τελετή περιλάμβανε επιθεώρηση στρατιωτικού τάγματος και πομπή με άμαξες και έφιππους φρουρούς.

🚨🇺🇸🇬🇧 WHAT A SIGHT AT WINDSOR Carriages bearing Trump, First Lady Melania, King Charles, and Queen Camilla swept through Windsor Castle’s gates today in a spectacle Britain rarely deploys – an unprecedented second state visit for a U.S. president. The Scottish State Coach and… https://t.co/49cAyIjwRz pic.twitter.com/XYyQJ5Fpty — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 17, 2025



Κομψότητα και Στυλ: Οι εμφανίσεις των κυριών

Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα κομψό μπορντό coat dress με ασορτί headpiece και τσαντάκι, ενώ η Μελάνια Τραμπ ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό μαύρο ταγιέρ και ένα μωβ καπέλο με μεγάλο γείσο, παραπέμποντας στην ενδυμασία της την ημέρα της ορκωμοσίας του συζύγου της.

Today, HRH The Princess of Wales photographed during the arrival of U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump for a state visit at Windsor Castle

🇬🇧 🇺🇸 #ThePrincessofWales #KateTheGreat pic.twitter.com/Ko3YMrgywf — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) September 17, 2025



Η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε με κλασικό μπλε παλτό-φόρεμα και καπέλο, ενώ ο Κάρολος επέλεξε γαλάζια γραβάτα.

Σκιά στη φιλοξενία: Παρέμβαση ακτιβιστών με φωτογραφίες του Τραμπ και του Έπσταϊν

Την επίσημη επίσκεψη σκίασε ένα περιστατικό με ακτιβιστές της ομάδας “Everyone Hates Elon”, οι οποίοι προέβαλαν σε δημόσιο χώρο του Ουίνδσορ εικόνα του Τραμπ μαζί με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι φωτογραφίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, υλικό από παλαιότερη εμφάνιση των δύο ανδρών στο Μαρ-α-Λάγκο, αλλά και στιγμιότυπο από την ποινική δίωξη του Τραμπ στην Ατλάντα για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ενηλίκων που φέρεται να σχετίζονται με το περιστατικό.



Η Αρχηγός της Αστυνομίας, Φελίσιτι Πάρκερ, δήλωσε:

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα κάθε παράνομη δραστηριότητα γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ. Οι αστυνομικοί μας αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν σε συλλήψεις».

Το σκάνδαλο Έπσταϊν εξακολουθεί να απασχολεί το Παλάτι και την πολιτική σκηνή

Η σκιά του Έπσταϊν συνεχίζει να πλήττει δημόσια πρόσωπα, τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος είχε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ενώ το 2019 αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη, ένα μήνα μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

🚨MEANWHILE IN WINDSOR: Trump–Epstein Scandal Projected Onto Castle Walls •🎥 A video mocking Donald Trump and his ties to the late paedophile Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle during state visit preparations. •🚨 Police rushed into a nearby building to… pic.twitter.com/RHLgAkQsc1 — Snap Media (@SnapMediaLive) September 16, 2025



Ο πρίγκιπας Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, είχε επίσης εμπλοκή στην υπόθεση, λόγω της στενής σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Το 2022 του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι από την τότε βασίλισσα Ελισάβετ, και αργότερα προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που τον κατηγορούσε για σεξουαλική κακοποίηση.

Projection on to Windsor Castle highlights Trump-Epstein links https://t.co/VN1wSFpVIL this so being projected onto Windsor Castle PLEASE WATCH AND SHARE — Yorkshire Fella🇬🇧🇺🇦🇨🇦#NAFO (@dannboyes) September 16, 2025

Επιπλέον, πρόσφατα παραιτήθηκε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, μετά την αποκάλυψη επιστολής του στην οποία αποκαλούσε τον Έπσταϊν «καλύτερο φίλο» του.

Την απόφαση έλαβε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιτ Στάρμερ.

Η συνεργός του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τον ρόλο της στην προώθηση ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.