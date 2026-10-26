Επαφές υψηλού επιπέδου είχε στο Κατάρ ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψης με στόχο την ενίσχυση των διμερών στρατιωτικών σχέσεων.

Οι συνομιλίες στο Υπουργείο Άμυνας

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, με την επίσημη τελετή υποδοχής στους χώρους του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Αμέσως μετά, ο Αρχηγός είχε κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον ομόλογό του, Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, Αντιπτέραρχο Jassim bin Mohammed bin Ahmed bin Mohammed Al-Mannai, όπου τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας.

Επίσκεψη στις Ειδικές Επιχειρήσεις

Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης επιτόπια ενημέρωση στο Διακλαδικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Επιχειρήσεων, όπου η κυπριακή αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις εγκαταστάσεις και τα προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς είχε επίσημη συνάντηση με την Α.Ε. τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας του Κατάρ, Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Διοικητή της Φρουράς του Εμίρη του Κατάρ, Υποστράτηγο Mohammed bin Sultan Al Suwaidi και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της βάσης της Φρουράς.

Κατά τις επίσημες συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ενίσχυση των διμερών στρατιωτικών σχέσεων και καταρτίστηκε οδικός χάρτης για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.