Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας νέος γύρος έντονης διπλωματικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς δύο από τα πλέον έμπιστα πρόσωπα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφθασαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Ο λόγος για τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό και στενό σύμβουλο του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι προσγειώθηκαν στην Ντόχα προκειμένου να συμμετάσχουν σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου.

Στο επίκεντρο των επαφών τους με την πολιτική ηγεσία και τους αξιωματούχους του Κατάρ βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς και η γενικότερη κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο, δύο ζητήματα που παραμένουν στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας.

Την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας επιβεβαίωσε επίσημα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν με τους Καταριανούς διαμεσολαβητές για να εξετάσουν την πορεία των διαβουλεύσεων και την εφαρμογή των πρόσφατων συμφωνιών.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι στην παρούσα φάση δεν έχει προγραμματιστεί κάποια απευθείας συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, με την Ντόχα να διατηρεί τον σταθερό της ρόλο ως γέφυρα επικοινωνίας και διπλωματικός δίαυλος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τη διατήρηση της ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο κ. Στιβ Γουίτκοφ και ο κ. Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται εδώ στην Ντόχα για να συναντήσουν Καταριανούς μεσολαβητές και αξιωματούχους και οι συζητήσεις θα αφορούν το σύνολο των περιφερειακών θεμάτων…συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αλλά επίσης και τον Λίβανο», δήλωσε ο Ανσάρι.

«Δεν βρίσκονται εδώ και τις διαπραγματεύσεις τους με τους Ιρανούς», διευκρίνισε. Και πρόσθεσε «Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών (αμερικανική και ιρανική) τις επόμενες ημέρες», ούτε «συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν αύριο στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις ΗΠΑ. «Αυτό που αναμένεται να γίνει στην Ντόχα, πιθανόν αύριο, είναι συζητήσεις με την καταριανή πλευρά που θα αφορούν» κυρίως «την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.